Smittspårning kring bekräftade fall pågår

Enligt Smittskyddsläkare Johan Nöjd har man varit i kontakt med ett 20-tal personer.

– Det är ungefär 20-tal personer som kan ha varit utsatt för smitta.

Smittspårning går till att man säger till personer att undvika sociala kontakter så man ska kanske inte gå på danskurs eller såna saker.

Smittspårning eller kontaktspårning som det också kallas pågår bland annat i Uppsala, Stockholm och Västra Götaland.



I Stockholm säger smittskyddsläkaren Per Follin att ett antal personer har ringats in som kan ha exponerats för smittan. Men hur många personer det är kan han inte gå in på.



I Västra Götaland har ett flertal personer kontaktats för smittspårning. Det är i första hand familjemedlemmar, vänner och kollegor till smittade personer som kontaktas, enligt smittskyddsläkaren Peter Ulleryd.

– Har man en uppenbar risk för att bli smittad så kommer man bli kontaktad.

Vilken prioritet har viruset?



– Vi lägger väldigt mycket resurser på coronaepidemin. I det läget som vi befinner oss nu så prioriterar vi det med högsta kraft.