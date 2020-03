Tegnell: En utveckling som vi förutsåg

I Skåne bekräftades på tisdagen det första fallet av en coronasmittad person, en man i 25-årsåldern, säger smittskyddsläkare Eva Melander.

– Han har rest i norra Italien under förra veckan. Han mår efter omständigheterna väl. Han har inte varit sjuk under vistelsen i Italien och inte heller under resan hem. Han insjuknade när han kom hem till Sverige.

Hittills under tisdagen har nio nya fall av coronaviruset bekräftats runt om i landet. Det handlar om tre personer från Göteborgsområdet som har smittats, fyra personer i Stockholm, en person i region Jönköping och det första fallet i Skåne.

Alla tisdagens fall har kopplingar till utbrottet av smittan i Italien, säger statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten.

– Alla de här fallen kommer ju från Italien. De är alla smittade i Italien. Det här är en förutsägbar utveckling.

Är det en oroande utveckling?

– Nej. Det tycker jag inte, så länge som smittskydden och regionerna kan hantera de här fallen. De signaler vi får hittills är att man kan göra det. Att man hittar dem och deras kontakter snabbt och man kan alltså smittspåra och bryta smittkedjorna väldigt fort, säger Tegnell till Ekot.

I Sverige är det nu 24 personer som bekräftats smittade med coronaviruset.

– Vi har inte fått någon signal om att det är någon som är väldigt allvarligt sjuk.

Och en av dem smittade, det första konstaterade fallet, en kvinna i Jönköping bedöms nu som kliniskt frisk. Region Jönköping uppger för Ekot att infektionskliniken där betraktar kvinnan som frisk.

Men antalet fall av smittade personer kommer troligen att öka och det var därför inte oväntat att det blev en stor ökning på tisdagen, enligt Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten.

– Ja, det var en utveckling som vi förutsåg nu. Att det kommer bli fler fall med tanke på det omfattande resande vi har till Italien och den ganska omfattande smittspridningen som vi ser i Italien, säger han till Ekot.