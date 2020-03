Svenskar kräver pengar efter avbokade resor

En av dem som avbokat sin resa till Italien, utan att få några pengar tillbaka från resebolaget, är Krzysztof Jacoby.

– Vi kände att vi var tvungna att avboka resan, och jag själv är alltså 75 år och dessutom diabetiker och cancersjuk. Så det är alldeles för stor risk att åka dit, säger han.

Resebolaget som Krzysztof Jacoby bokade resan med säger att det är först om Utrikesdepartementet skulle gå ut med en reseavrådan, eller om arrangören ställer in resan, som man har rätt till full återbetalning.

Han och hans fru avbokade sin resa kort innan avfärd, när det stod klart att det nya coronaviruset börjat spridas i norra Italien, trots att UD ännu inte avråder från några resor dit.

Men konsumenter som Krzysztof Jacoby kan ändå enligt EU-kommissionen ha rätt till återbetalning om man genom läkarintyg kan visa att man har ett medicinskt tillstånd som gör viruset extra farligt. Något som aldrig prövats rättsligt.

Maja Lindstrand är jurist på Konsumentverket.

– Man kan tycka att det är orimligt att resebolag gör en vinst på en resa för att någon fruktar för sitt liv. Branschen borde lyssna på uttalanden från EU-kommissionen och frågan är ju nu om det här ens ska behöva prövas rättsligt, säger Maja Lindstrand.

Krzysztof Jacoby och hans fru är inte de enda som känt sig tvungna att avboka sina resor på grund av det nya coronaviruset. På kort tid har flera anmälningar kommit in till Allmänna reklamationsnämnden, och ett 30-tal klagomål och frågor har skickats in till Konsumentverket om just detta.

Ekots genomgång visar att det framför allt handlar om resor till norra Italien, där man inte får tillbaka pengar eftersom det saknas en reseavrådan från UD. Det handlar bland annat om skidresor, språkresor och deltagande i konferenser.

En av personerna skriver i sitt brev till Konsumentverket:

"Med en resa bokad till norra Italien har du ingen möjlighet att avboka eller få ett öre tillbaka så länge inte UD avråder. Samtidigt utsätts man för en enorm press om att inte åka, från arbetsgivare, idrottsklubbar, skolan, WHO och reseexperter."

Krzysztof Jacoby hoppas att han med läkarintyg kommer kunna få tillbaka sina pengar. Han ångrar inte sitt beslut att avboka resan.

– Ja absolut alltså, med facit i hand vet vi att det där var drygt tusen som insjuknade och 80 som dog i coronavirus-smittan, säger han.