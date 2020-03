Kinas utsläpp sjönk efter corona-utbrott

Lauri Myllyvirta är chefsanalytiker på institutet Centre for research on Energy and Clean Air i Helsingfors.

– Vi bevakar driften av de kinesiska kolkraftverken, oljerafinaderierna och stålverken, som står för de stora utsläppen. I februari var utsläppen 25 procent lägre än samma månad i fjol, säjer Lauri Myllyvirta

En annan konsekvens var att luftföroreningarna minskade samtidigt. En bild som bekräftas av NASA:s satelliter , som spårar betydligt mindre kvävedioxid än vanligt, utsläpp förknippade med industrirök och fordon.

De kinesiska restriktionerna för flyg har också bidragit till lägre utsläpp:

– Av allt flyg i världen är det över 15 procent som trafikerar Kina, inrikes eller utrikes. När flyget minskats med 2/3 på grund av coronaviruset, så minskade de globala utsläppen från flyg med 5 procent, säger Lauri Myllyvirta.

Efter corona-utbrottet bedömer han att kineserna kommer försöka kompensera bortfallet i produktion , med risk för kraftigt ökade utsläpp, för att öka sitt BNP enligt ett politiskt 10-årsmål som snart löper ut.