Norwegian ställer in flyg

Det är först om en månad som man kan se hur just rädslan för coronaviruset påverkar Norwegians kunder.

Bolaget rapporterade idag att de kommer att dra in 22 långdistanslinjer mellan Europa och USA mellan 28 mars och 5 maj, och de sänker också sina prognoser för i år.



Men anledningen till att passagerarantalen gått ner så radikalt, har delvis att göra med en strategi från Norwegian, att dra ner på antalet flygningar och samtidigt ta ut högre biljettpriser jämfört med tidigare, det säger Jacob Pedersen på Sydbank.

– När vi tittar på februarisiffrorna, så är det tydligt att den strategi som sällskapet har lagt, där man inte bara vill växa men man vill tjäna pengar, den har stora konsekvenser, man flyger väsentligt färre men man får väsentligt högre priser för de man säljer, säger han.

Trots denna nedgång i antalet passagerare så tror Jacob Pedersen att just Norwegian inte är lika illa ute som många av deras konkurrenter, just nu ser det verkligen illa ut i branschen, eftersom de just gjort stora neddragningar på sina rutter, men också för att de valt att fokusera på fritidsresenärer, jämfört med den betydligt mer känsliga resenärsgruppen i dessa tider, affärsresenärerna.

– Norwegian är hjälpt av att man flyger med fritidsresenärer och den delen av flygmarknaden som är tuffast nu, är businessresnärerna, där vill man undvika resor nu, säger han.