Hela regeringen byts ut i Ukraina

– Av flera skäl står jag här i dag. Ekonomisk recession, risk för budgetkris, industrins situation, hälsovården, socialt skydd, energisäkerhet och viktigast av allt som presidenten brukar säga: ukrainares välfärd, säger Ukrainas nyvalde 44-årige premiärminister Denys Sjmygal.



President Volodymyr Zelenskyjs regeringsombildning har varit på gång sedan en ljudinspelning läckte ut med den före detta premiärministern, som tillsammans med några andra i administrationen kritiserade Zelenskyj.

I sitt tal i parlamentet riktade sig Zelenskyj dels till utländska investerare och biståndsgivare med löftet om noll kursändring och dels till gruvarbetare och pensionärer, som skulle få ut sin lön och höjda pensioner.



Några ministrar från förra regeringen sitter kvar, utrikesministern blev ny vice premiärminister med ansvar för EU frågor, 33-årige infrastrukturministern sitter kvar liksom den högst omtvistade inrikesministern Arsen Avakov, som är kvar sedan Petro Porosjenkos tid som president.



Några andra av de nya är i själv verket återkommande, som suttit under andra presidenter, också under Viktor Janukovytjs styre.



Bland mediekommentarer finns ett uns av misstro just när det gäller det att personer, som anses stå närmare Ryssland nu gör comeback på bekostnad av de EU inriktade.