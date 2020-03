Ett femtontal bilar var inblandade i olika olyckor på sträckan under morgonen och just nu pågår bärgning och sanering så vägen är helt avstängd i båda riktningarna. Trafiken leds om och får köra via länsväg 1123 till Vreta Kloster och sedan länsväg 1136 mot E4:an.

