Oron stiger – försäkringsbolagen nedringda

Folksam fick förra veckan in tusen fler samtal och If har tagit in extrapersonal för att kunna besvara alla frågor. På Länsförsäkringar i Stockholm handlar hälften av alla frågor om coronaviruset.

Susanne Fagerberg är försäkringsexpert på Länsförsäkringar och hon har aldrig varit med om att så många samtal kommit in till försäkringsbolaget.

– Situationen i dag ser helt annorlunda ut mot vad det brukar vara.

Gällande vad som händer om du hamnar i karantän eller om du tvingas avboka en resa till ett smittoområde, så hänvisar Fagerberg till resebolagen. Som Ekot tidigare rapporterat så betalar inte resebolagen ut någon ersättning - om du inte är sjuk eller om du är extra mottaglig för coronaviruset.

– Vi får väl ha som utgångspunkt att en person som drabbas av ett läge där man är satt i karantän, försöker lösa det med researrangören eller resebolaget, säger Fagerberg.