Stor musik- och techfestival ställs in i USA

Den världskända musik- och multimediamässan, South by Southwest, skulle ha inletts om en knapp vecka. Förra året kom runt 400.000 besökare från hela världen hit till Austin i Texas under festivaldagarna. Men oro för coronaviruset sätter stopp för planerna och för första gången på 34 år ställs jätteevenemanget in, efter beslut från lokala myndigheter.

Beskedet kommer efter att en rad techföretag som Apple, Facebook och Twitter dragit sig ur på grund av smittrisken. Ett stort ekonomiskt bakslag för huvudstan i Texas.



– Hotell och restauranger gapar tomma. Vi går miste om stora intäkter, det påverkar hela stan, säger Austinbon Jason.



Hittills har USA relativt få konstaterade fall av smitta i coronaviruset, runt trehundra i hela landet, men oron för större och snabbare spridning får konsekvenser.