Börsoro i Asien – råoljepriset sjunker kraftigt

Det har varit kraftiga börsfall i Asien i dag. Orsaken är det stora fallet i oljepriset där nedgången är den största sedan gulfkriget 1991.

I fredags misslyckades de oljeproducerande länderna i Opec att komma överens med Ryssland om produktionsminskningar. När efterfrågan dalat i coronavirusets spår efterfrågades en minskning av produktionen, men parterna blev inte eniga under sitt möte i fredags.

I dag rasar världsmarknadspriset på olja. Ett fat nordsjöolja kostar drygt 30 dollar per fat, ett ras med över 30 procent från redan låga 45 dollar per fat. Enligt tidningen Financial Times har inte oljepriset fallit så mycket under en enskild dag sedan gulfkriget 1991.

En förlj av minskningen i oljepriset är att också börserna faller. I Japan har börsen backat med nästan 6 procent, I Kina är tappet cirka 3 procent och mest stryk har börsen tagit i Australien där den backat med över 7 procent.