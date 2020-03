Första inhemska fallet kan finnas i Stockholm

– Vi kan inte kommentera det ännu i och med att vi inte har uppgifterna, men i de allra flesta fall har man haft antingen direkt utlandskoppling eller att någon i någon närkontakt blivit positiv, säger Per Follin, smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm.

Förutom den person som bekräftats smittad inväntar man provsvar för ytterligare en insjuknad person som inte heller har varit i något riskområde eller haft kontakt med någon som konstaterats smittad.

Sjukhuset gör nu en smittspårning och ett tjugotal medarbetare på Sankt Görans sjukhus, som jobbat med de smittade, har tagits ur tjänst.

– Vi gör ju alla ansträngningar för att motverka detta genom en väldigt aktiv smittspårning. Vi vill ju till varje pris förhindra den situationen. Och att så snabbt som möjligt ringa in de positiva fallen och konstatera ”vad har vi för kontakter?” och sedan följa dem – just i syfte att begränsa smittspridning – det är vår absoluta mål just nu och det jobbar vi stenhårt för, säger Per Follin.

Huvudanledningen till att så många som drygt hundra personer har smittats i Stockholmsområdet är att många åkte på skidresor till ett av världens värst drabbade områden, norra Italien.

– När sportlovsveckan inföll och vi samtidigt såg att ingången av den veckan att det var en kraftig ökning i norra Italien så befarade att vi skulle få många importfall, det vill säga att sportlovsturister som blir smittade och sedan kommer hem. Och det är precis den utveckling vi har sett nu, dag för dag, att en mycket stor andel har haft koppling till Italien, direkt eller indirekt, säger Per Follin.