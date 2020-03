Flera nya regioner har fått sina första fall

Coronavirusets spridning fortsätter att öka i omfattning. Under dagen och kvällen rapporterades sammanlagt närmare 60 nya fall från sjukvårdsregionerna.

Bland annat rapporterades de första fallen av virussjukdomen i Sörmland, Norrbotten, Västerbotten, Östergötland och Halland. Regioner som alltså fram till nyligen inte haft några konstaterade fall.

Sverige har där också ha fått sitt första inhemska fall sedan en person insjuknat utan att varken ha rest till något riskområde eller varit i nära kontakt med en smittad person.

Patienten är isolerad och vårdas på en infektionsklinik på Sankt Görans sjukhus, där man inväntar provsvar från en andra person som också kan ha smittats på samma sätt.

Per Follin är smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm, och sa såhär tidigare i dag:

– Vi kan inte kommentera det ännu då vi inte har uppgifterna. Men i de allra flesta fall har man haft antingen en direkt utlandskoppling eller någon närkontakt till ett positivt fall.

Från Region Stockholm rapporterades 32 nya fall, vilket innebär att det nu finns totalt 147 smittade i regionen med flest konstaterat smittade. Majoriteten har smittats i Italien eller varit i direktkontakt med personer som varit där.

– Vi gör alla ansträngningar för att motverka detta genom en aktiv smittspårning. Vi vill till varje pris förhindra den situationen, och så snabbt som möjligt ringa in positiva fall, vad de haft för kontakter och följa dem. Just i syfte att begränsa smittspridning. Det är vårt absoluta mål just nu och det jobbar vi stenhårt för, säger Per Follin.