Ramberg: Regeringen är nu genuint orolig

I går kväll beskrev statsministern Corona-epedemien som "ett maratonlopp vi ska ta oss igenom tillsammans."

Löfven kallar samman partiledarna och arbetsmarknadens parter för att diskutera det allvarliga läget. Signalerna från finansministern och socialministern gick i samma riktning. Regeringen hänvisar inte längre bara till myndigheterna utan vill själv visa handlingskraft.

Corona förändrar hela det politiska klimatet, viruset för in ett nytt sorts enande allvar och ställer den vanliga debatten i skåpet ett tag.

Nu inträder outtalat en ny uppsättning regler för diskussionen. De stora rubrikerna om gängkriminalitet, sprängdåd och ungdomsrån blir till notiser.

Debatten om socialdemokraternas opinionskris och när Löfven ska avgå trängs undan.

En kris av det här slaget innebär, åtminstone till en början, en möjlighet för en sliten regering att demonstrera viss dådkraft.

Moderaterna och Kristdemokraterna hade planerat en sverigeturné tillsammans men ställer nu in. De bromsade in först igår kväll, debattartikeln som skulle inleda turnen hann publiceras men själva startmötet ställs in. I stället koncentrerar sig Moderaterna på att lansera ekonomiska förslag som kan lindra skadorna på ekonomin av Corona.

Nu kan demokratin också komma att påverkas praktiskt. Om rädslan för smittspridning blir stor - och regeringen dessutom inför restriktioner för folksamlingar - kan det påverka Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas stora möten nästa och nästnästa helg. Precis som varje år planerar partierna att samla sina aktivister och förtroendevalda från hela Sverige. Över dessa traditionella stormöten med hundratals deltagare svävar nu ett frågetecken.

Inom kort presenterar regeringen förslaget om korttidsarbete, som ska hindra uppsägningar när företagen drabbas av krisen. Finansministern har också aviserat mera pengar till kommuner och regioner som behöver resurser för att hantera hälsoläget.

Men troligen kommer flera och större förslag för att stötta det ekonomiska läget. Lättnader för företag i form av uppskov med skatteinbetalningar och särskilda krislån för att rädda likviditeten i en ekonomisk svacka kan vara exempel. Att ta bort karensdagen vid sjukdom nämns också. Åtgärder för att stimulera kommuners och privatpersoners efterfrågan har använts vid tidigare kriser.

I början på en ekonomisk nedgång underskattas ibland effekten. Den ekonomiska nedgången kan bli djupare än de prognoser vi hört hittills, just såna här lägen är extra svåra för ekonomer att bedöma och ser man bakåt har det ibland vid kriser rasat mer och fortare än regeringen först trott.

Så var fallet vid den stora världsekonomiska krisen 2008-2009. I höstbudgeten trodde regeringen - då alliansregeringen - att tillväxten skulle bli 1,5 procent 2009. I vårbudgeten några månader senare hade de sänkt prognosen till MINUS 4 procent. Det verkliga utfallet blev ännu värre - nära minus 5 procent.

Man trodde först att det skulle bli 1 procents överskott i de offentliga finanserna. Det slutade i stället med 1 procents underskott.

Några procent låter lite men varje procent av BNP är 50 miljarder kronor - alltså 20 ggr mer än de kommunpengar som det var så hård strid om i riksdagen för någon månad sen.

I början av en sån här kris har regeringen det politiska initiativet. Men om saker med tiden börjar gå illa är det samma regering som kommer att få ta ansvaret och kritiken. De kommande månaderna kan avgöra regeringen Löfvens öde.