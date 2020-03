Flyttade sin son från gruppbostaden: "Det låg avföring på golvet"

Anders Ericsson valde att flytta sin son från en av Nytidas gruppbostäder 2017, eftersom bolaget inte åtgärdade de brister han tog upp.

– Det låg avföring på golvet på toaletten, på hans rum, det var dammigt, och han hade kissat igenom soffa och blöja och allt, och det fick ligga kvar. Och man skriver att man städade fast man inte gör det.



Upplevde du att det blev någon förändring när du tog upp bristerna med Nytida?



– Nej.



Hur uppfattade du det?



– Som att man inte bryr sig om det, säger Anders Ericsson.

Skyldiga att utreda klagomål

Västerås stad har upphandlat fem gruppbostäder för människor med autism och intellektuell funktionsnedsättning av omsorgsbolaget Nytida, som är en del av Ambea. Förra året omsatte den börsnoterade koncernen 11 miljarder kronor.



Enligt Socialstyrelsen är utförare skyldiga att utreda klagomål, men anhöriga som Ekot pratat med tycker att Nytida inte har lyssnat på dem.



Den tidigare chefen Nina - som egentligen heter något annat - vittnar om hur det brast med både dokumentation och uppföljning av anhörigas klagomål där hon arbetade. Brister som Nina menar påverkade de boende.

– Det är ju i slutänden de som drabbas. Hur ska du kunna ha en uppföljning på något som all personal kanske inte ens vet har skett? Jag menar, det funkar ju inte.



Du var ju chef, det var väl ditt jobb att se till att klagomålshanteringen fungerade?



– Absolut. När jag fick in klagomål så skrev jag in dem, jag tjatade på personalen att skriva in, men om man har en chef som rycker på axlarna så skickar det sina signaler, säger Nina.

"Upplever att vi har en god dialog"

Niklas Lundin, som i dag är regionchef på det privata omsorgsbolaget Nytida har svårt att bemöta kritik som gäller Anders Ericssons son Hampus, eftersom det var för flera år sedan. Men bekräftar att bolaget tidigare haft problem med bland annat personalomsättning och kompetens i Västerås.



Enligt Niclas Lundin fungerar verksamheten bra idag.

Så hur ska boende och anhöriga kunna lita på att ni åtgärdar alla klagomål?



– Vi får ha en god dialog med de som bor hos oss.



Men de här anhöriga upplever ju att de inte har eller har haft en god dialog med er. Hur ska de göra då?



– Jag upplever att i dag har vi en god dialog, säger Niclas Lundin.

Kommunen ytterst ansvarig

Västerås stad är som upphandlare ytterst ansvarig för kvaliteten i gruppbostäderna för människor med autism och intellektuell funktionsnedsättning.



Enligt Magnus Johansson, socialdemokratisk ordförande i Nämnden för personer med funktionsnedsättning, är det viktigt att anhörigas klagomål tas om hand.

– De måste dokumenteras. Det är en del av vår kvalitetsuppföljning, och det är också avtalat att det ska vara så.



Om det är som den här chefen säger, bryter Nytida mot avtalet här?



– Jag kan inte föregripa vår uppföljning, jag måste få all information på bordet, innan jag kan uttala mig om det, säger Magnus Johansson.