Fler än 500 får inte träffas samtidigt

Regeringen beslutade om förbudet på extrainsatt sammanträde på onsdagskvällen efter en begäran från Folkhälsomyndigheten.

– Det här är ingen allmän rekommendation utan ett skarpt beslut, sen som ändå ordnar en sådan sammankomst eller tillställning riskerar böter eller fängelse i upp till sex månader. Polisen har befogenhet att upplösa sådana sammankomster, säger justitieminister Morgan Johansson (S) efter regeringsmötet.

Åtgärden syftar till att förhindra att många människor från olika delar av landet, eller världen, samlas på en och samma plats. Flera kommande idrottsevenemang har redan ställts in. Andra exempel på sammankomster som nu begränsas är konserter, mässor och konferenser. Beslutet gäller tillsvidare men kommer att omprövas kontinuerligt.

– Det här är ett unikt beslut, ingen svensk regering har någonsin använt den här möjligheten tidigare, säger Morgan Johansson.

Tidigare under onsdagen presenterade regeringen även en extrabudget för att motverka effekten av corona-smittan. Karensdagen slopas tillfälligt och företag ges möjlighet att skjuta upp inbetalningen av olika skatter. Från och med första maj införs korttidsarbete, vilket innebär att anställda kan arbeta kortare tid. Staten, de anställda och företag delar sedan på kostnaden för korttidsarbetet.

Regioner och kommuner ska även få ersättning för de extrakostnader som corona-smittan medför. Men enligt statsminister Stefan Löfven (S) kan det komma att beslutas om ytterligare åtgärder.

– Jag vill understryka att de åtgärder som presenterades inte på något sätt är en slutpunkt. Regeringen är redo att skyndsamt fatta nödvändiga beslut, det pågår ett intensivt arbete för att förbereda det på olika sakområden, säger Stefan Löfven.



Under onsdagen meddelade världshälsoorganisationen WHO att covid-19 nu klassas som en pandemi efter att smittan spridits till nästan alla delar av världen. Ungefär 120.000 personer i 114 länder har smittats, totalt har drygt 4000 personer dött.



I Sverige har nästan 500 person smittats. Under onsdagen inträffade det första svenska dödsfallet när en äldre person med underliggande sjukdom och som diagnostiserats med viruset avled på sjukhus i Stockholm.



Pandemi-klassificeringen innebär inte några praktiska förändringar, eller att hotbedömningen förändrats.



– Vi måste vara beredda på att det blir fler fall och att fler kan bli allvarligt sjuka. Framförallt måste vi vidta varje åtgärd som kan hejda smittan och vi behöver särskilt skydda äldre och personer i andra riskgrupper, säger socialminister Lena Hallengren (S).