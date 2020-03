Många obekväma inför minnesceremoni

– Vi har drabbade här som förlorat människor de älskar och de känner inte att de kan delta i en del av det här, säger Anthony Green som är talesperson vid Al Noor-moskén i Christchurch.

Han säger att det inte finns i muslimsk tro att arrangera minnesceremonier för de som omkom vid attacken. Samtidigt förstår han att man nu kommer att arrangera en minnesstund för offren. Attentatet drabbade inte bara den muslimska befolkningen utan hela Nya Zeeland.

Det var den 15 mars i fjol som en ensam gärningsman gick in i Al Noor-moskén mitt under fredagsbönen och öppnade eld med halvautomatiska vapen. I moskén fanns då runt 400 personer. 47 dödades, varav flera barn, och över femtio personer skadades. Det som är svårast att komma över är att det var helt vanliga människor som kom hit för att be som aldrig mer kommer att komma hem, säger Anthony Green vid Al Noor-moskén.

Direkt efter attentaten i Christchurch sa Nya Zeelands premiärminister Jacindra Ardern att händelsen bara kunde beskrivas som en terroristattack inte bara mot den muslimska befolkningen i landet utan mot hela Nya Zeeland. Enigt Anthony Green vid Al-Noor moskén betydde stödet mycket för de drabbade men det kommer ta lång tid att komma över det som hänt.

Vid fredagsbönen i morgon räknar man med att flera tusen personer kommer att komma för att visa sitt stöd för de drabbade och den planerade minnesceremonin kommer att genomföras på söndag.