EU lägger fram åtgärder för att dämpa coronakrisen

Under fredagen kommer EU-kommissionen med flera förslag på åtgärder för att hantera och dämpa effekterna av Coronaviruset. Men det kan bli svårt att fatta beslut om stödåtgärderna. Det krävs nämligen godkännande från både EU-länderna och Europaparlamentet och de har börjat ställa in sina möten just på grund av viruset.

EU-kommissionen kommer lägga fram förslag om ändrade regler för statsstöd och nya riktlinjer när det gäller flexibilitet i EU:s budget-, och skuldregler. Syftet är att skapa utrymme för medlemsländerna så de kan ge statligt stöd för att hantera Coronaviruset och dess negativa effekter på ekonomin.



En annan åtgärd från Kommissionen är att ta pengar som inte använts inom unionens strukturfonder och ge till sjukvården, företag och andra som drabbas av utbrottet. Det handlar om 7,5 miljarder euro som i sin tur ska leda till investeringar på 25 miljarder.



Dessa åtgärder kräver godkännande från EU:s lagstiftare: medlemsländernas ministrar och Europaparlamentet. Men det kan bli svårt för dem att fatta snabba beslut eftersom de börjat ställa in sina möten just på grund av smittorisken.

Svenska socialdemokraten Erik Bergqvist sitter i det utskott i parlamentet som ska fatta beslut om de stödpengar som Kommissionen vill ta från strukturfonderna.



– Självklart är det ett problem när du inte kan hålla på med den ordinarie verksamheten och beslutsfattande inte kan gå till som vanligt. Vi försöker nu göra de saker som inte kräver att man träffas men förr eller senare, och nu visade det sig att det blir förr, så måste vi fatta det här beslutet kring Corona.

Källor inom parlamentet säger att deras jurister nu tittar på alternativ för att parlamentet ändå ska kunna fatta beslut, särskilt om Coronaåtgärder. Det pratas om olika tekniska lösningar. Men det kan mycket väl bli så att ledamöterna måste samlas för att fatta beslut, säger Erik Bergqvist.



– Det enklaste vore att vi får någon skriftlig procedur. Att vi får förslaget och säger vad vi tycker via e-post eller något sådant. Man tittar också på telefonkonferens. Och är det så att inget av detta är möjligt då får vi i det här läget kalla in till ett extra ordinärt möte. Då får man ju försöka se till att det blir så lite kontakt som möjligt även om man ska vara i samma lokaler, fortsätter han.



Hur ser du på din egen säkerhet och risk för att bli smittad?



– Det finns ju risk både för mig och för andra. Men ytterst måste vi på något sätt kunna fatta beslut, säger Erik Bergqvist.



Om det skulle bli så att EU-parlamentariker och även vissa ministrar måste kallas till Bryssel blir nästa fråga hur deras hemländer skulle agera. Särskilt de länder som nu har stängt sina gränser.