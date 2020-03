Brist på svenska matreserver

– Vi har inget system för livsmedelsberedskap. Det är något som behöver byggas upp i det nya civila försvar som har planerats under några år, säger Therese Frisell, expert på livsmedelsförsörjning på Livsmedelsverket som nyligen har lämnat över en rapport till regeringen på temat.



Sverige är starkt importberoende när det gäller just mat. Mer än hälften av det vi äter kommer numera utifrån. Samtidigt har de beredskapslager som fanns under kalla kriget för länge sedan monterats ned. Innan dess fanns en planering för att Sverige skulle klara en avstängning under flera år.

Matbolagen jobbar dessutom enligt "just in time"-principen med en så kort lagerhållning som möjligt. Och att det här kan leda till problem har blivit tydligt i och med att försäljningen av framförallt torrvaror skjutit i höjden när många hushåll sett till att hamstra ett eget hemmalager samtidigt. Något som har lett till att hyllor gapat tomma i vissa butiker.



Men det är ändå bra att folk tar ett eget ansvar för sin livsmedelsförsörjning tycker Therese Frisell.



– Det är bra att man gör det, alla kommer väl förhoppningsvis ihåg broschyren "Om krisen eller kriget kommer" som kom för två år sedan. Det här är en liten påminnelse om hur sårbart samhället kan bli, säger hon.



Och även om det har varit en del förseningar och störningar i leveranserna till butikerna är det än så länge inga större problem med de många gånger långa transporterna – som är en av akilleshälarna i systemet. Skulle exempelvis många chaufförer bli sjuka samtidigt kan det bli det en stor utmaning.



– Det har varit avbrott från Kina, men det håller på att lossna. Men ganska snart kommer vi få tackla hur det ska gå med leveranser från södra Europa, säger Tobias Rydegren som är presschef på Coop.



Även logistikbolaget Dagabs kommunikationschef Marie Svaton säger att leveranserna hittills gått bra.



– Vi jobbar varje dag med att hålla igång driften och planera för det, men det är otroligt svårt att sia om en framtid, säger hon.



Hör mer i veckans Ekonomiekot Extra.