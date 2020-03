Finland avvaktande i bekämpning av viruset

– Människor känner sig ganska lugna, visst har man köpt allt toapapper men annars är det ganska lugnt, fast förstås när man ser här i Helsingfors så går det ju inte så mycket folk på gatorna.



Stefan Fröberg och hans fru Mari är några av dem få Helsingforsbor som tagit sig ut i dag. Många affärer och restauranger håller stängt.



Hittills har runt 250 fall konstaterats i Finland och för att bromsa spridningen har regeringen listat en rad åtgärder, bland annat så rekommenderar man att alla evenemang med fler än 500 personer ska ställas in, att fler ska försöka jobba hemifrån och att resor till utlandet ska undvikas.



Senare i dag ska statsminister Sanna Marin träffa delar av regeringen för att diskutera om vidare åtgärder behöver vidtas nu.



Oppositionen har kritiserat regeringen för att göra för lite och kräver att beredskapslagarna ska träda i kraft, lagar som ger staten större befogenheter i ett krisläge. Men hittills har regeringen sagt att det just nu inte finns skäl för det - men att man är redo att göra det om det behövs.



– Jag tycker de har gjort det helt ok, de har inte fått panik i Finland, vissa steg har gjorts, vi kanske är i samma situation som ni på andra sidan Östersjön, säger han.