Pilotfacket kräver konkreta lösningar från regeringen

– Jag tycker man ska sätta sig ner omedelbart och komma fram till kontanta lösningar. Man pratar om stimulanspaket och att dela det finansiella ansvaret, men det viktigaste är att man agerar och agerar snabbt, säger Wilhelm Tersmeden, ordförande för pilotfacket på SAS.

Idag börjar SAS successivt stänga ner merparten av all sin verksamhet och uppemot 90 procent av personalen, cirka 10 000 anställda, får tillfälligt gå hem. De båda krisåtgärderna kommer som en följd av coronavirusets effekter på resandet.



– När man hamnar i en sådan situation att efterfrågan i stort sett försvinner över en natt, då måste vi anpassa oss och vi har tyvärr inte behov av all vår duktiga och kompetenta personal under den här perioden som det här pågår, säger SAS vd Richard Gustafson.

Av de som berörs är cirka 3 500 anställda i Sverige. Men medan företag i Norge och Danmark har möjlighet att korttidspermittera anställda och där samhället täcker upp delar av lönen, så saknas sådana regler i Sverige. Här måste personalen varslas vilket blir dyrare för SAS.

– I Sverige finns inget regelverk ännu, utan om ingen annat sker, så blir det ju varsel vi får gå till, säger SAS vd Richard Gustafson.

Pilotfacket menar att den svenska regeringen måste öppna för att göra som i grannländerna och att därtill snabbt gå in och ge flygbranschen ekonomiskt stöd. Det handlar om att rädda viktig infrastruktur menar Wilhelm Tersmeden pilotfacket på SAS.

– Det här kan man inte klara på egen hand över tid, då finns det inte en flygbransch kvar i Sverige och då drabbas svensk ekonomi väldigt våldsamt, säger han.

Enligt näringsminister Ibrahim Baylan (s) pågår samtal med SAS och med den danska staten, som är delägare i bolaget. Men han har inga besked om vilka åtgärder som kommer att föreslås eller när de kan sättas in.

– Det här är ju ett extraordinärt läge, då det kommer i närtid. Det kan inte dra allt för mycket ut på tiden, säger näringsministern.