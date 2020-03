Rivalernas debatt präglad av coronakrisen

– I do not shake hands. Our staff is working from home. We do not do rallies.

Coronapandemin har helt förändrat valrörelsen i USA. Alla kampanjmöten är inställda. Och debatten mellan de två demokratiska presidentaspiranterna hölls i en tv-studio i Washington utan publik. Joe Biden och vänstersenatorn Bernie Sanders inledde med en armbågshälsning, och fokuserade sen på huvudfrågan: hur ska smittspridningen bromsas i USA?

– First thing we got to do is to shut this president up right now. Because he is undermining the scientists and the doctors who are trying to help the American people.

Det viktigaste just nu är att få stopp på president Trump, menade Bernie Sanders. Han underminerar vetenskap och fakta.



Biden jämförde kampen mot pandemin med ett krig och föreslog att militären kallas in för att bland annat bygga upp fältsjukhus.

Debatten rörde också klimatpolitik, sjukvård och jämställdhetsfrågor. Joe Biden, som ligger i ledning i demokraternas primärval, lovade att välja en kvinna som vicepresidentkandidat, om han vinner nomineringen.

Ett par delstater i USA har skjutit upp sina primärval av oro för coronasmitta. Men imorgon tisdag går väljarna bland annat i Ohio och i Florida till primärval, samtidigt som amerikanska smittskyddsmyndigheten nu kommit med nya rekommendationer om att evenemang med fler än femtio deltagare ska undvikas.