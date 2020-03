Kina skärper restriktionerna för resenärer

Kinesiska myndigheter har tidigare konstaterat att kulmen är nådd och att coronaviruset är under kontroll i Kina.

Nu mobiliserar man istället för att skydda sig mot omvärlden och även om man inte stängt några gränser ännu, så införs allt tuffare restriktioner på alla inresande i landet.



I Shanghai, Macao, Hongkong, Sichuan, införs obligatorisk karantän och i vissa områden, så som Peking, Shaanxi, Anhui och Wuhan har myndigheterna flaggat för att samtliga inresande från utlandet kommer tvångsplaceras i särskilda karantäncenter i 14 dagar.



Restriktionerna gäller oavsett medborgarskap eller vilket land man reser in ifrån, även om vissa undantag kan göras för exempelvis gravida, äldre eller barn, som istället kan tillåtas få isoleras hemma, enligt kinesiska myndigheter.

Gemensamt över hela Kina är däremot att den som sätts i karantän får betala uppehället själv.



Utrikesministeriets talesperson Geng Shuang sade i en kommentar restriktionerna kan skilja sig åt lokalt i Kina, men att det inte görs någon skillnad på utlänningar eller kinesiska medborgare.



Geng Shuang sade även att restriktioner snabbt kan komma att anpassas utifrån virusläget lokalt.



Enligt den kinesiska nationella hälsomyndigheten registrerades igår endast 1 nytt inhemskt fall av coronavirus i Kina, och det var i Wuhan – staden där smittan först upptäcktes.

Jämförelsevis konstaterades igår 20 nya fall från resenärer som reste in i landet.