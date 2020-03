Journalister från USA får inte rapportera i Kina

Journalister vid New York Times, Washington Post och Wall Street Journal vars pressackreditering i Kina löper ut under året har nu bara dagar på sig att lämna in sina presskort, meddelade kinesiska utrikesministeriet efter midnatt lokal tid.

Utan presskort går det inte att förnya visumen och det innebär i praktiken att journalisterna sparkas ut från Kina.

Åtgärden är unik och Keith Richburg, professor i journalistik vid Hongkongs universitet, likställer det med att släppa en ”atombomb”, i relationerna med USA.

Enligt Kina handlar det om en motåtgärd för att USA i tidigare begränsat hur många anställda fem stora kinesiska statliga medier får ha i USA till 100, genom att tvinga dem att registrera sig som ”utländska entiteter”.

Och USA:s utrikesminister Mike Pompeo sade i natt att de amerikanska restriktionerna rör det han kallade för propagandaarbetare, och inte media. ”Det här är inte äpplen för äpplen”, sade Mike Pompeo i en kommentar.

De amerikanska journalister som nu i praktiken utvisas får enligt det kinesiska utrikesministeriet inte heller jobba i Hongkong eller Macao.

Även det en unik åtgärd, säger Keith Richburg, professor i journalistik vid Hongkongs universitet, som han menar ytterligare undergräver Hongkongs särskilda ställning och den pressfrihet som finns där:

Totalt berörs minst 13 amerikanska journalister, enligt ett uttalande av Foreign Correspondent Club China, FCCC. Enligt FCCC har 9 journalister utvisats sedan 2013.