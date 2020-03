Ny segersvit för Joe Biden i USA

– Jag hör er och jag vet vad som står på spel, säger han till motståndaren Bernie Sanders unga anhängare.



Biden höll sitt segertal via videolänk från sitt hem i Delaware. Det nya coronaviruset gör att alla former av valvakor och kampanjmöten har ställts in.

Men det hindrade inte Joe Biden från att lova att samla Demokratiska partiet inför höstens valdrabbning mot president Donald Trump.

– Jag vet vad vi måste göra. Vårt mål som kampanj och mitt mål som presidentkandidat är att ena detta parti och sedan nationen.

En allvarlig Biden noterade att han och Sanders "må ha olika taktik" — men underströk att målen när det gäller viktiga frågor som överkomlig sjukvård, inkomstskillnader och kampen mot klimatförändringarna är gemensamma.

– Senator Sanders och hans anhängare har fört med sig en anmärkningsvärd passion och ihärdighet för dessa frågor, sade Biden i vad som är att betrakta som en utsträckt hand gentemot den självutnämnde demokratiske socialisten och Vermontsenatorn.

Joe Biden vann med stora marginaler i främst Florida (62 procent mot Sanders 23 procent), men även i Illinois och Arizona. Primärvalet i Ohio ställdes in på grund av coronaviruset. Därmed har Biden i nuläget 1 147 delegater av de 1 991 som krävs för att säkra presidentkandidaturen. Sanders har stöd av 861 delegater.

Den stora frågan är hur Bernie Sanders nu tänker om sin framtid och sina möjligheter att påverka Demokraternas partiprogram. Även han höll ett tal via videolänk, men det gjordes tidigare på kvällen och i det nämnde han inte valresultaten som då började rapporteras in. I stället fokuserade han på krisläget i det virusdrabbade USA.

– En ekonomisk kollaps som kommer att påverka tiotals miljoner arbetare väntar, varnade Sanders.

Även om Bernie Sanders vinner samtliga primärval som väntar i mars och april är det nästan omöjligt för honom att ta igen Bidens delegatförsprång. Sanders anhängare vill dock att han ska vara kvar i kampen så länge som möjligt, om inte annat för att sakpolitiskt pressa Biden mot den politiska vänstern. Vissa höjdare inom partiet anser dock att han bör kasta in handduken nu.