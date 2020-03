Över 2 000 svenskar kvar i Iran

En av dem som är fast i Iran är 65-åriga Faramarz Afsahi.

– Jag själv skulle vara där för en operation i Sahlgrenska, men på grund av de avbokade biljetterna kunde jag inte flyga alltså.

Faramarz Afsahi skulle ha genomgått en hjärtoperation på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg för några dagar sedan. Men operationen fick ställas in då han inte kunde komma tillbaka till Sverige i tid, eftersom många flyg från Iran ställdes in när coronaviruset började spridas i landet. Han åkte till Iran för att närvara vid sin mammas begravning. Nu bor han själv i en lägenhet i en liten by utanför Teheran. Och med hjälp från familjemedlemmar i Sverige försöker han hitta en biljett hem.

Ekot rapporterade redan för drygt två veckor sedan om svenska medborgare som inte kan ta sig ut ur Iran. Då uppskattade UD att det fanns ungefär 2000 till 3000 svenska medborgare i landet. Och det har inte förändrats, säger Gunnar Vrang som är presskommunikatör på UD.

– Den uppskattningen kvarstår. Jag har inga andra uppgifter. Men det är också ett exceptionellt läge som råder, och det påverkar ju också våra möjligheter att kunna hjälpa. Men vi arbetar så hårt vi kan. Vi uppmanar då de svenskar som är i Iran att följa reseinformationen från ambassaden, att skriva upp sig på den så kallade svensklistan och följa informationen i vår resklar-app.

Den som registrerar sig på den här svensklistan kan få information om till exempel lämpliga avgångar - dessutom gör listan det möjligt för UD att snabbt komma i kontakt med svenska medborgare i utlandet.

Enligt UD så finns det några flygbolag som fortfarande flyger från Iran till europeiska destinationer. Men Faramarz Afsahi, som är registrerad på svensklistan, säger att det är väldigt svårt att komma med de få flyg som lämnar landet - dels är biljetterna väldigt dyra, ibland över 30 000 kronor, dels är risken stor att planet aldrig lyfter.



Hittills har han köpt fem flygbiljetter till Europa, men samtliga avgångar har ställts in. Och nu är hans familj orolig eftersom Iran är ett av de länder som har drabbats värst av corona, säger han:

– De är mycket oroliga. Och jag bor nästan ensam. Det är inte lätt alltså.