Coronakrisen påverkar nu arbetet inom EU

EU-kommissionen har nu presenterat en reviderad lista över de lagförslag som ska komma under våren. Och flera initiativ skjuts nu på framtiden, Bland annat den svenska EU-kommissionären Ylva Johanssons förslag till en ny asylpolitik som skulle ha presenterats efter påsk.



Även nästa förhandlingsrunda med Storbritannien om ett nytt handelsavtal efter brexit ställs in, och det är nu osäkert om tidtabellen för förhandlingarna kommer att kunna hållas. Idag meddelade även EU:s chefsförhandlare Michel Barnier via Twitter att han smittats av coronaviruset.



I dag håller EU-parlamentets ledning möte via länk för att diskutera hur parlamentet ska kunna fatta beslut i akuta frågor. Till exempel måste parlamentet godkänna förslag om ändrade statsstödsregler och ekonomiskt stöd till EU-länderna för att bekämpa spridningen av coronaviruset.



Enligt EU:s fördrag måste ledamöterna vara fysiskt närvarande, de kan inte rösta på distans. Men reserestriktionerna inom EU och stoppade flyg gör det omöjligt för EU-parlamentariker att resa.



Nu höjs därför krav på att de ordinarie sessionerna i Strasbourg ska ersättas med en virtuell plenisal där ledamöterna kan identifiera sig med Bank-ID.



I dag sitter även EU-ambassadörerna i Bryssel i möte för att diskutera hur rådet ska kunna fatta formella beslut. De möten som nu hålls via videolänk är enbart informella. Därför krävs nya regler för att ministrar ska kunna delta på distans.



EU:s toppmöte nästa vecka ställs in,och sannolikt kommer varken utrikesministrarnas och EU-ministrarnas möten att kunna bli av.