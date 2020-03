Stor ökning av hemleveranser av matvaror

– Vi kommer inte att få slut på livsmedel i Sverige. Vi har haft en utmaning just nu men då ska man veta att den senaste veckan så har vi sålt lika mycket som en stor vecka som midsommar eller påskveckan förra året, och det har vi fått göra utan förberedelse, så mat finns, säger Anders Svensson, VD på Ica-gruppen.



Ekot har pratat med Coop och även Axfood som driver matvarukedjorna Hemköp och Willys och de berättar att också de har sett en stor ökning av online-handel och hemleveranser av mat under de två senaste veckorna.



Johan Lagerkrantz är VD på Mathem. Han säger att efterfrågan för hemleveranser är stort och att de jobbar för fullt för att täcka behovet.



– Vi rekryterar så mycket vi kan just och utbildar så mycket vi kan. Det är väl det som är den trånga sektorn. Vi utbildar ungefär 50 personer i veckan just nu.



Coronavirusets utbrott har även lett till att många länder stängt sina gränser, vilket gjort att de uppstått långa köer för lastbilschaufförer runt om i Europa. Trots långa köer och transportproblem menar Anders Svensson VD på ICA-Gruppen att de här kommer inte påverka varuleveranserna till de svenska matbutikerna.



– Vi har inga brutna leveranskedjor. Vi får in varor till våra lager inklusive exportprodukter och vi ser inga nämnvärda störningar. Vi tar tvärtom in mer produkter än vi nånsin gjort. Vår utmaning är att hinna få ut dem i tillräckligt snabb fart med tanke på att det finns bunkringsbeteende hos våra kunder.