Moskva snabbygger infektionssjukhus

På lördagen var de officiella siffrorna uppe i 306 människor, många av dem i Europas utan jämförelse största stad Moskva. Nu snabb-byggs ett sjukhus för coronafall söder om Moskva.

– Nu bygger vi ett infektionssjukhus här, de första patienterna med coronavirus torde anlända hit i april, det säger Artur som är ingenjör till nyhetsbyrån AFP.



Beslutet togs fort. Plötsligt i förra veckan anlände 3 200 byggarbetare till en liten by sex mil sydväst om Moskvas innerstad. En aldrig sinande ström av lastbilar och betongbilar köar för att komma in och tömma sin last.



Det ska bli femhundra sjukhussängar. Vice borgmästaren i Moskva Andrej Botjkarev hävdar att det kommer att bli mycket modernt. När det väl är klart.



– Vi har ingen exakt tidtabell men vi hoppas det blir klart på en månad, kanske snabbare, säger Pavel som är en av byggjobbarna.



Byborna är skeptiska. Ska dom ha alla sjuka så nära inpå sig, det vore bättre om borgmästaren byggde infektionssjukhuset nära sin egen sommarstuga.



Sjukhuset är ett tecken på att de ryska hälsovårdsmyndigheterna framöver väntar sig en mycket allvarligare situation. De ryska siffrorna på bekräftade fall av smitta låg länge stilla under 20.



Siffran är bara de fall som hälsovården fått bekräftade, det riktiga antalet är troligen mycket större, i Ryssland såväl som i andra länder.



Men i Ryssland har det även funnits mycket tvivel kring de officiella siffrorna. Det finns också en dagligen uppdaterad siffra gällande de som hälsovårdsmyndigheterna har koll på vad gäller corona och den var på lördagen uppe i mer än 35 000.



Oavsett om de ryska officiella siffrorna stämmer eller inte, så i veckan som nu slutar har de börjat öka, och det går allt snabbare dag för dag.