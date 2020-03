Handelsbanken skjuter upp utdelningbeslut

Tidigare under tisdagen krävde Finansmarknadsminister Per Bolund att bankerna ska stoppa utdelningarna till aktieägarna på grund av den ekonomiska krisen.



Han anser att det är fel av bankerna, som nu gynnas av statliga insatser med bland annat gratis lån från Riksbanken på 500 miljarder kronor, att ge aktieutdelning.



– Där tror jag att de behöver tänka på den relation de har med sina kunder och att man jobbar i en förtroendebransch. De pengar som vi nu tillgängliggör behövs för företagen för att de ska kunna betala sina räkningar och de anställdas löner. Då ska pengarna gå dit, inte till att göra utdelningar till aktieägarna, sa Per Bolund under en presskonferens.