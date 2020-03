Hundar ska tränas i att spåra coronaviruset

Det är brittiska forskare ihop med en brittisk välgörenhetsorganisation som nu ska testa om coronaviruset kan spåras på det viset, syftet är framför allt att kunna ställa diagnoser fortare.

Under sex veckor ska nu organisationen Medical Detection Dogs, tillsammans med forskare vid London School of Hygiene and Tropical Medicine samt Durham University i nordöstra England, ge hundar en kurs i att sniffa upp personer som är smittade av det nya coronaviruset.