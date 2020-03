Trump backade om att sätta delstater i karantän

Ungefär hälften av de konstaterade fallen finns i delstaten New York där man förbereder sig på ytterligare minst tre veckor av stigande smittspridning. Myndigheterna räknar med att man kommer att behöva tre gånger så många sjukhusbäddar som man har för närvarande när behovet blir som störst - vilket beräknas inträffa i mitten av april.

President Donald Trump signalerade igår att han övervägde att försätta delstaten New York, liksom granndelstaterna New Jersey och Connecticut i karantän, något som fick delstaternas guvernörer att se rött.



New Yorks guvernör Andew Cuomo kallade förslaget för en krigsförklaring och Trump backade senare via Twitter och uppmanar nu i stället den amerikanska smittskyddsmyndigheten att utfärda skärpta resedirektiv för personer som varit i delstaterna.

Sammanlagt har nu över 2000 personer i USA dött som en följd av coronaviruset, en siffra som dubblats på bara tre dagar.