Historiskt höga varseltal – 18 000 på en vecka

Under förra veckan varslades 18 433 personer om uppsägning, vilket kan jämföras med 13 700 veckan före det, enligt Arbetsförmedlingens statistik. Normalt ligger antalet under 1 000 per vecka eller runt 3 000 per månad.

– Vi har aldrig tidigare sett så höga varseltal under en månad. Den senaste veckan har antalet personer berörda av varsel fördubblats. Vi ser nu också en spridning till transport och handel, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten börjar nu också stiga påtagligt. Förra veckan skrev drygt 14 200 personer in sig som nya arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, enligt Arbetsförmedlingens veckostatistik. Veckan innan var det drygt 12 100 arbetssökande.

Antalet nyinskrivna arbetssökande är därmed mer än dubbelt så många som de brukar vara vid motsvarande tidpunkt på året.

Antalet öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen ligger på nästan 211 000 personer, mot 180 000 motsvarande vecka 2019.