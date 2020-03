Kraven för a-kassan sänks

Många av de som nu blir arbetslösa har haft otrygga anställningar och är kanske inte med i a-kassan. Därför föreslås nu att kraven på vem som kan få a-kassa tillfälligt sänks, både vad gäller hur mycket man behöver ha arbetat och hur länge man behöver ha varit medlem.

- Företag kommer att gå i konkurs och människor kommer att bli arbetslösa, säger finansminister Magdalena Andersson (S) när hon presenterar ännu ett paket för att lindra coronaeffekterna.

Det har förhandlats fram mellan regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna.



Konkret innebär de nya reglerna bland annat förändringar i de arbets- och medlemsvillkor som gäller för att få a-kassa. Det vill säga hur länge en person ska ha arbetat, respektive varit medlem i a-kassan, för att ta del av försäkringen. De sex karensdagarna i a-kassan tas också bort tillfälligt.



Samtidigt höjs taket för grundbeloppet tillfälligt för att lindra de ekonomiska konsekvenserna för den som blivit arbetslös. Dessutom tillförs 100 miljoner kronor för utökad handläggning.

Under presskonferensen presenterades också nya åtgärder gällande studiemedel, som Ekot kunde berätta om under söndagen. För att vårdstudenter ska kunna gå in och hjälpa till i vården utan att studiemedlet minskas föreslås att fribeloppet för alla som får studiemedel tillfälligt slopas under 2020.

Antal platser på högskolor och universitet utökas samt utökas utbildningsplatser på sommarkurser och basår för att bland annat arbetslösa ska ha möjlighet att läsa in behörighet för att vidareutbilda sig till exempelvis vårdyrken.