Oro kring uppehållstillstånd efter stora varsel

I går presenterade Arbetsförmedlingen rekordhöga varseltal, och myndighetens bedömning är att det kommer att slå hårdast mot de som är nya på arbetsmarknaden, bland annat utrikesfödda.

För någon som har tillfälligt uppehållstillstånd krävs egen försörjning för att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd eller familjeåterförening.

Kawa Mohamed, från Syrien, driver en frisörsalong och jobbar deltid som hemspråkshandledare. Han har tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige och är nu orolig för framtiden

– Jag har ansökt om permanent. Jag har även ansökt om att få ha min familj här i Sverige, genom att försörja dem. Jag är faktiskt lite orolig för att det här coronaviruset kanske ska leda till att jag förlorar mitt jobb. Då kan det påverka min situation hos Migrationsverket.

Migrationsverket har fått in många frågor om uppehållstillstånd i och med coronautbrottet och dess konsekvenser.



– Jag har all förståelse för den oron. Den här situationen och coronavirusets spridning är ju unik, säger Per Ek, presschef på Migrationsverket.

Per Ek säger att reglerna inte har ändrats på grund av coronautbrottet, men säger att man ser över vilka konsekvenser det kan få för den här gruppen.

– Det som vi måste titta på löpande är ju alla de konsekvenser som det kan få för alla, och titta på vad är det som är rimligt eller inte i vår prövning av de ansökningar som finns.

Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister, avböjer intervju, men meddelar att man inte planerar att se över regelverket.

Kawa Mohamed säger att han förlorar inkomster på grund av coronavirusets spridning och är nu rädd att han inte ska beviljas permanent uppehållstillstånd eller får ta sin familj till Sverige.

– Alltså, jag har kämpat i fyra år. Så jag vill inte att en sådan grej som vi inte har räknat med kommer i sista minuten och tar bort allting som jag har gjort.