Ebrima blev uppsagd från restaurangen: ”En svår tid”

– Jag kunde inte vara kvar där, för arbetsgivaren hade inga gäster. Så hur ska han betala personalen? Chefen sade att det var bättre att du går till arbetsförmedlingen, säger Ebrima Touray.

I snögloppet som drar in i den kalla vinden utanför arbetsförmedlingen i Solna norr om Stockholm köar ett omkring 15 personer. En och en släpps in på grund av coronaviruset. Ebrima Touray är en av dem. I fredags fick han reda på att han inte får behålla jobbet på en sportbar, och nu ska han skriva in sig som arbetssökande som över 14 000 andra har gjort bara den senaste veckan.

– Den här tiden är svår för allting är stängt. Det är inte bara Sverige, utan hela Europa. Nu finns ingenting, säger han.

Mellan den första och den 29 mars varslades 36 800 personer om uppsägning, aldrig tidigare har varseltalen varit så höga, enligt Arbetsförmedlingen som har gått tillbaka till 1975 i statistiken. Det tidigare månadsrekordet var på 22 000 från november 1992, nu är siffran alltså nära 40 000.

– Det är en rekordhög siffra, säger Annika Sundén, analyschef på arbetsförmedlingen.

Hotell- och restauranganställda är värst drabbade följt av bemanningsbranschen och transportsektorn. Redan innan coronakrisen slog till mot arbetsmarknaden hade den försvagats med stigande arbetslöshet sedan i somras. De som har en svag ställning på arbetsmarknaden riskerar nu i högre grad än andra arbetslöshet, enligt Annika Sundén.

– Det handlar ofta om unga personer och personer med ingångsjobb. Utrikes födda som har sitt första jobb, och de personerna drabbas nu direkt, säger hon.

Långt ifrån alla som varslas om uppsägning blir i slutändan arbetslösa, men arbetsförmedlingens analyschef räknar med klart stigande arbetslöshet från dagens drygt sju procent.

– Om vi tittar på om förloppet liknar det som var vid finanskrisen, att ungefär sex av tio varslade blir uppsagda och att sen tre av tio blir arbetslösa, så skulle vi kunna hamna på en siffra runt 10 procent till sommaren. Men det är väldigt svårt att bedöma, säger Annika Sundén.