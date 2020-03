Oppositionen kräver miljarder till kommuner och regioner

– Vi vet att det är många i dag som lever långt från sina anhöriga, och därför har svårt att få hjälp på plats. Vi tycker att man ska ha någonstans att vända sig, och känna sig trygg i det. Behöver man ha mat ska man få det hemkört, behöver man ha någon som hämtar ut ens mediciner, ska man kunna få det fixat, även om man inte har hemtjänst i dag. Det är många som är i riskgrupp nu och behöver hjälp, säger Ulla Andersson.

Regeringen och samarbetspartierna har presenterat en rad krisåtgärder den senaste tiden. Men även välfärden behöver nu betydande tillskott för att hantera coronakrisen, enligt företrädare för flera oppositionspartier.

I går föreslog Moderaterna att vården och omsorgen omgående ska få ytterligare 15 miljarder kronor. Bland annat vill man att vårdpersonal som jobbar i frontlinjen, med att bekämpa viruset, ska få 5 000 kronor extra i månadslön, under de kommande tre månaderna.

Vänsterpartiet anser alltså att det krävs ännu mer och föreslår i dag 25 miljarder kronor, i permanent tillskott, till kommuner och regioner. Satsningen ska exempelvis gå till att minska smittspridningen och säkra bemanningen i äldreomsorgen.

– Vi hoppas att regeringen ska lyssna på det här och inse att det är allvar, säger Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson.

Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed säger att det redan före coronakrisen stod klart att vården och omsorgen behöver mer resurser.

– Det handlar sannolikt om tvåsiffriga miljardbelopp. Det är mycket som ska klaras, man ska klara skyddsutrustning till personalen, att bemanningen kan upprätthållas, så att personalen inte går sönder.

Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson tycker att det är bra att flera partier nu lyfter frågan om det ansträngda läget i kommuner och regioner.



Samtidigt hör vi just i dag att Sverige befinner sig ett allvarligt ekonomisk läge. Hur kan vi ge så mycket extra pengar till välfärden?



– Det är just i de allvarliga lägena vi behöver satsa. Kommuner och regioner har ju extra kostnader till följd av corona. Dessutom ska vi se till att man inte behöver säga upp personal under åren framöver, då behöver man skjuta till resurser i det här läget, säger Elisabeth Svantesson.