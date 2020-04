Allt yngre offer i dödligt gängvåld

Studien från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, omfattar alla fall av dödligt våld vid konflikter i den kriminella miljön, från 2005 till och med 2017. Det handlar om totalt 216 fall.

84 fall under de första åtta åren av den studerade perioden (2005–2012) och 132 fall under de resterande fem åren av perioden (2013–2017).

Det motsvarar i genomsnitt 11 fall per år under den tidigare perioden och 26 fall

per år under den senare perioden, enligt BRÅ.

Under den här perioden har åldern på de iblandade parterna sjunkit. Medianåldern för de som utsattes för dödligt våld låg under perioden 2005–2012 på 32,5 år. Under den senare tidsperioden hade medianåldern sjunkit till 25 år.

Medianåldern för gärningspersoner har gått från 28 år till 25 år.

– Det är en tydligt lägre medianålder bland alla inblandade, säger Jonas Öberg, rapportförfattare och utredare vid BRÅ.

En förklaring till den här utvecklingen är, enligt Jonas Öberg, att det idag i större utsträckning är stadsdels- och förortsbaserade nätverk som står för det dödliga våldet, och i de nätverken är personerna yngre än i kriminella nätverk som tidigare stått för stor del av det dödliga våldet.

– Det slår också igenom om man ser på deras levnadssituation. Det är vanligare att de inblandade bor hemma hos föräldrarna fortfarande, och det är vanligare att man är arbetslös eller studerar, säger Jonas Öberg.

Detta kan också förklara att det, enligt rapporten, blivit vanligare med dödligt våld utomhus på offentliga platser, och i de områden i landet som Polismyndighetens definierar som utsatta områden.

– Beslut om att ta till våld är ganska decentraliserad, och det kan ligga på individen att fatta sådana beslut. Medans tidigare, om man tittar på kriminella motorcykelgäng, så har man en mycket fastare organisationsstruktur, där beslut om att tillgripa våld fattas högre upp i hierarkin, och man kanske gör avvägningar, säger Jonas Öberg.