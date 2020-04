Frankrike ökar hjälpen till utsatta kvinnor

– Isoleringen i hemmet får inte leda till misshandel, sa inrikesminister Christophe Castaner när han presenterade det nya larmnumret 114. Från och med nu och under Coronaepidemin kan det numret användas i Frankrike för att anmäla misshandel i hemmet via sms.

Nödhjälpsnummer och möjligheten att anmäla via nätet, finns redan. Men nu ska polis även kunna larmas från apotek och köpcenter. Polisen kan också själv ringa upp en kvinna som det har kommit in en orosanmälan om. Det här gäller speciellt under Coronaepidemin, då det är förbjudet att lämna hemmet för andra ändamål än att besöka just apotek och mataffärer och ta sig till och från arbetet.

Det innebär att många kvinnor nu är instängda tillsammans med en våldsam partner. Under den första veckan med karantänsregler i Frankrike så har antalet polisingripanden där misshandel i hemmet misstänks förekomma, ökat med 32 procent.

Regeringen är också beredd att betala för 20.000 hotellrum och skjuter till en miljon euro för stöd till organisationer som hjälper utsatta kvinnor.

Även i Spanien ser regeringen nu till att kvinnojourer och hjälplinjer hålls öppna för assistens åt utsatta kvinnor och deras barn. Och hotellrum kommer att erbjudas de kvinnor som behöver även där.

Samtalen till larmnumret 016 har ökat med 18 procent sen Spanien utlyste nationellt nödläge i mitten av mars jämfört med samma period i februari.