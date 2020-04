Stockholm Marathon skjuts upp

– Det beror på coronautbrottet och de begränsningar som finns kring allmänna sammankomster. Och eftersom de ser ut att hålla i sig ett tag måste vi ta det här beslutet nu, även om det är två månader kvar, säger David Fridell som är marknadsansvarig på Marathongruppen.

De runt 15 000 löpare som har anmält sig till vårens maraton kommer att få en startplats i loppet som hålls 5 september istället. Den kan de sälja vidare utan extra kostnad om de vill, och utländska deltagare kan även välja att skjuta på sin start till nästa vår.

Men någon återbetalning av de omkring 1 000 kronor som löparna har betalat för sin plats blir det inte, trots att man enligt Konsumentverket har rätt att kräva pengarna tillbaka vid inställda arrangemang.

– Marathongruppen ägs av två ideella idrottsföreningar och hela vårt överskott går tillbaka till idrotten. Det gör det lite speciellt. Vi har sagt att vill du vara idrottshjälte är det inte rätt tid att begära pengar just nu. Vi kommer att göra allt för att kompensera löparna, men just nu kan vi inte ta det. De flesta stora kostnader är redan tagna och blir vi tvungna att betala tillbaka går vi under, det är den enkla sanningen, säger David Fridell.

