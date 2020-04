SD vill ha paus för trängselskatten

– Just nu handlar det om att skydda medborgare från att sitta på överfulla bussar och tunnelbanor, för att ta sig till jobbet. Speciellt nu när smittspridningen ökar och dödstalen ökar, är det viktigt att man kan skydda sig själv. Kan man ta bilen är det ju en positiv sak.

Två av Sveriges kommuner - Göteborg och Stockholm - har infört trängselskatt. Syftet, enligt Trafikverket, är bland annat att minska trängseln på vägarna, förbättra miljön och bidra till att finansiera satsningar på infrastruktur.

Sverigedemokraterna ogillar i grunden systemet med trängselskatter - men coronakrisen gör det angeläget att ta bort regelverket nu, säger Jimmy Ståhl, partiets trafikpolitiske talesperson. Det inte ska kosta extra att ta bilen, anser SD, som har lyft frågan i riksdagens skatteutskott.

– Trängselskatten är ju ett hinder för många att ta sig till arbetet, speciellt nu i dessa tider.

Flera av de partier som Ekot har varit i kontakt med har ännu inte tagit ställning till om trängselskatterna - tillfälligt - bör pausas. Men Kristdemokraternas riksdagsledamot Hans Eklind är en av dem som tycker att det är en rimlig åtgärd.

- Det är en signal till den som kan ta bilen till jobbet att göra det. Vi har en situation där alla inte kan jobba hemifrån.

Johan Pehrson är gruppledare för Liberalerna, som ju har ett budgetsamarbete med regeringen. Han säger så här om kravet att ta bort trängselskatten under coronakrisen.

- Vi kommer att överväga det också, den diskussionen har kommit upp. Det är ju självklart så att när människor avråds från att åka kollektivt, så kan man inte åka elcykel in från Nacka in till Stockholms city, om man nu bor i Nacka.



Den som kör in i och ut ur Stockholms innerstad i rusningstrafik får betala 45 kronor per resa. Det högsta beloppet per dag och fordon är 135 kronor.