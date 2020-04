Stort intresse för facket i coronatider

– Det är ett enormt tryck på oss som organisation nu. Vi får styra om hela vår verksamhet för att göra allt vi kan för att klara av att leverera på det enorma tryck som är just nu på efterfrågan av fackligt stöd och fackliga förhandlingar, säger Martin Linder, förbundsordförande för det största facket Unionen.

Förra månaden fick rekordmånga reda på att de riskerar att bli av med sina arbeten. Alla varsel om uppsägning har lett till rusning till a-kassorna men ny statistik visar också att många har sökt medlemskap i facken.



I tjänstemannafacket Unionen ansökte omkring 18 000 personer om att få bli medlemmar under mars månad. Det är mer än tre gånger fler än snittet på 5 000 som brukar vilja gå med en vanlig månad, enligt Unionen. 18 000 kan också jämföras med hela fjolåret då Unionen växte med cirka 15 000 personer, efter att de som lämnat räknats bort.



Även arbetarfacken har vuxit sedan coronakrisen slog till. LO:s förbund Handels hade fyra gånger så många medlemsansökningar i mars jämfört med samma månad i fjol, och krisdrabbade Hotell- och restaurangfacket hade nästan fem gånger fler. Kommunal har sett en coronaeffekt och IF Metall som organiserar industriarbetare har, efter att ha tappat medlemmar under lång tid, också sett en uppgång.



Enligt Martin Linder har facket en viktig roll att spela i kristider.



– Det gör att behovet av att kontakta sitt fackförbund ökar väldigt kraftigt, men också att vi har många förhandlingar att hantera inte minst kopplat till införandet av korttidsarbete, säger han.



I mars hade Unionen cirka 10 000 förhandlingsärenden mot normala 2 000.