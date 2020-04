Prognos: Konsumtion av olja kan sjunka kraftigt

Analyschefen Per Magnus Nysveen säger att världens oljeindustri aldrig har upplevt en sådan tvärbromsning som nu.



– Oljeindustrin har aldrig upplevt något liknande. Det är en total efterfrågechock, säger han.



Många flyg står kvar på marken och vägtransporter minskar när försöken att minska smittspridningen får världsekonomin att kraftigt bromsa in.



Rystad Energy räknar med att efterfrågan på olja nu i april kommer ligga på runt 78 miljoner fat per dag. Det är mer än 20 procent lägre än normalt, och coronaeffekterna kommer att dröja kvar länge till, enligt Per Magnus Nysveen.



För hela 2020 kommer oljekonsumtionen falla med minst sex procent, enligt prognosen.



– Efterfrågan på olja kommer minska ännu mer om inte världen är effektiv i sin kamp mot coronaviruset, säger analyschefen till Ekot.



Stora delar av oljeindustrin meddelar nu kraftiga nedskärningar, till exempel ska brittiska BP minska sina utgifter med 25 procent i år.



Den här veckan har priset på Nordsjöolja varit nere på sin lägsta nivå sedan 2002, men de kommande veckorna kan priset falla ännu mer, när effekterna av världens nu fyllda oljelager börjar märkas på allvar.



– De närmaste 30 dagarna kan oljepriserna falla till dramatiskt lägre nivåer. Vi kan mycket väl se priser under tio dollar, säger Per Magnus Nysveen.