Stockholm aktiverar krislägesavtal

– Vi hoppas att vi får ett skyndsamt beslut av SKR och att vår begäran godkänns, säger Irene Svenonius.



Avtalet innebär att regionen kan schemalägga vårdpersonal 48 timmar per vecka under max en månad, i utbyte mot högre ersättning. Åtgärden har tidigare krävts av Vårdförbundet, som tackat nej till tidigare avtal om ökad arbetstid i vården.



Svenonius tryckte också på behovet av att rekrytera ytterligare personal till regionen för att klara situationen vidare.



Under presskonferensen medverkade också Björn Eriksson, som är hälso- och sjukvårdsdirektör i region Stockholm. För att tillgodose vårdbehovet meddelade han att det fältsjukhus som förberetts i Älvsjö nu ska börja ta emot patienter.



– De kommer att öppna successivt och i en första fas ha 140 patienter som kan ökas ytterligare till 600 patienter. Vi ser över möjligheterna att kunna öka ännu mer än så, säger han.