Våg av anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden

– Ja verkligen. I mars hade vi en otroligt stor ökning jämfört med mars förra året, en ökning med 30 procent. På reseavdelningen är det mer än en fördubbling, och den avdelning som hanterar inställda arrangemang har en ökning på 70 procent, säger Marcus Isgren som är chef och ordförande för Allmänna reklamationsnämnden.

Många bolag har valt att erbjuda tillgodocheckar och annat som kompensation för inställda och uppskjutna arrangemang, i stället för att ge pengarna tillbaka. I vissa fall som enda utväg för att undvika konkurs. Men oavsett hur dålig ekonomin är har konsumenterna rätt till återbetalning.

Många konsumenter har också valt att gå vidare med sina krav till Allmänna reklamationsnämnden. Bara under de senaste veckorna har det kommit in 600-700 ärenden som är tydligt kopplade till coronakrisen, säger Marcus Isgren, som räknar kallt med en fortsatt kraftig ökning eftersom det finns en inbyggd fördröjning innan anmälningarna kommer in till ARN.

– Vi kräver att man har anmält till företaget innan man går till oss, så vi förväntar oss väldigt stora ökningar framöver.

