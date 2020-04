Amerikaner uppmanas att bära munskydd

Nya bud från USAs smittskyddsmyndighet. Nu rekommenderar man alla amerikaner att bära enkla munskydd av tyg för att bromsa smittspridningen av coronaviruset. Orsaken, sa myndighetens chef Robert Redfield, är att det visat sig att en person kan smitta även om man inte uppvisar symptom, och ett munskydd av enklaste sorten kan då minska risken att man sprider viruset.

De nya rekommendationerna presenterades på en pressträff i Vita Huset. President Donald Trump betonade att det är frivilligt att följa dem. Själv tänker han inte göra det:

– Det här är frivilligt. Jag tror inte att jag kommer att bära munskydd, säger Donald Trump.

Runt 6 000 personer har nu avlidit i USA till följd av coronaviruset. Antalet konstaterat smittade fortsätter öka i hela landet. New York, New Jersey, Detroit och New Orleans är är de städer som är hårdast drabbade.

I nästan hela USA, i 90 procent av landet, har strikta restriktioner införts. Människor uppmanas att hålla sig hemma i största möjliga mån, för att bromsa pandemin.