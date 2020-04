Coronapandemin skjuter upp amerikanska primärval

Wisconsin är den senaste i raden av amerikanska delstater som är på väg att ändra valkalendern med kort varsel. På tisdag skulle väljarna där gå till primärval, för att utse kandidater till höstens presidentval. Men nu kräver Wisconsins guvernör att valen skjuts upp på grund av coronapandemin, och har kallat till krismöte i delstatskongressen imorgon måndag.

Hittills har femton delstater skjutit upp sina primärval, bland dem New York, som drabbats hårt av coronasmittan. Vi vill inte att människor ska trängas i vallokaler just nu, sa New Yorks guvernör Andrew Cuomo.



Runtom i USA uppmanas väljare att poströsta i största möjliga utsträckning för att undvika smittrisk. Men olika valregler i olika delstater gör att det på många håll finns juridiska hinder för att snabbt ställa om till distansröstning.

Coronakrisen påverkar också planeringen av partikonventen, då partiernas respektive presidentkandidater formellt ska utses. Demokraterna skjuter upp sitt konvent från juli till augusti. Själva presidentvalet ska hållas 3 november. Att flytta det skulle kräva en lagändring.

President Donald Trump menar att det är helt avgörande att presidentvalet genomförs genom röstning i vallokaler. Poströstning skulle innebära risk för valfusk, hävdar han.