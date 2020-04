Brittiska drottningen gjuter mod i britterna

Det var det femte extrainsatta talet till nationen under hennes 68-åriga tid på tronen vid sidan av det årliga jultalet.

Drottning Elizabeth började med att säga att hon är medveten om att landet just nu upplever en mycket utmanande tid. Att den fört stor sorg med sig för en del och ekonomiska svårigheter för ännu fler.

Drottningen, som fyller 94 år om en dryg vecka, höll talet i en tid då den brittiska utvecklingen av coronautbrottet ser ut att åtminstone nu vara på ungefär på samma svåra utvecklingskurva som i till exempel Italien vid samma tidpunkt.

Regeringen hoppas kunna bromsa kurvan genom bland annat hårda utegångsrestriktioner.

Och Drottningen tackade folk som följer den uppmaningen. Hon sa att hon hoppades att alla så småningom skulle kunna vara stolta över vad de bidragit med.

– Framtida generationer ska kunna säga att den här generationens britter var lika stark som alla andra, sa Drottningen.

Med sitt långa perspektiv påminde hon också om det tal hon och hennes syster hållit 1940 till brittiska barn som då tvingades leva åtskilda från sina föräldrar ett tag.

Hon avslutade med uppmuntrande ord om att bättre dagar skulle komma.

– Vi kommer vara med våra vänner och familjer igen, "we will meet again", vi kommer träffas igen, sa Drottning Elizabeth.