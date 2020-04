Fler samtal till SOS Alarm

Samtalen till SOS Alarm har ökat med omkring 1000 samtal per dygn de senaste veckorna, jämfört med förra året. Larmsamtalen om trafikolyckor och polisärenden har minskat, medan larmsamtalen om vårdärenden har ökat och de handlar uteslutande om Corona. Maria Khorsand är VD:

– Fler samtal än vanligt handlar om infektionssymtom och ambulansutryckningar. För misstänkt Covid-19 ökar i takt med misstänkt smittspridning i samhället, säger Maria Khorsand, VD för SOS Alarm.

I vanliga fall får SOS Alarm mellan 9000 och 10000 samtal under ett dygn. Nu under Coronapandemin har samtalen ökat med 10%. Vårdsamtalen, allså larmsamtal som har med vård och sjukdom att göra, och som vanligtvis är nästan hälften av alla larm har ökat med ca 15%, det handlar alltså främst om larm om infektionsymtom och personer i behov av ambulans. Samtidigt ökar också samtalen som inte är akuta, utan där oroliga ringer in för att ställa frågor om Corona:

– Vi märker att de kommer samtal från både personer som är oroliga eller där det handlar om något livshotande. Det gör det.

Typen av samtal har förändrats. Larm om trafikolyckor har minskat med runt en fjärdedel och samtal som kopplas till polis har minskat med drygt 10%. Men totalt sätt har alltså antalet larmsamtal ökat, något som hittills lett till igenomsnitt 1 sekunds längre väntetid.

Fler samtal gör att SOS Alarm behöver ha en höjd beredskap, om personal blir sjuk och måste vara hemma:

– Så vi har den här utmaningen i bägge ändarna. Det är fler samtal, medarbetarna kan bli sjuka som gör att vi måste ha beredskap hela tiden.