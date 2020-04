Boris Johnson inlagd på intensiven

Boris Johnson lades först in på sjukhus under söndagskvällen.



"Efter inrådan från sin läkare har premiärministern i kväll blivit intagen till sjukhus för tester," uppgav Downing Street i ett uttalande och kallade det ett "försiktighetsåtgärd".



Enligt ett nytt uttalade från premiärministerns stab har hans tillstånd försämrats under dagen, rapporterar Reuters. Johnson har bett utrikesminister Dominic Raab att ta över i premiärministerns ställe om det skulle bli nödvändigt.



Boris Johnson meddelade att han testat positivt för coronaviruset den 27 mars, och har innan sjukhusvistelsen hållit sig isolerad i sin bostad. Han har dock fortsatt arbeta genom bland annat videokonferenser.