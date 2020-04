Formel 1-fabrik tillverkar andningsmaskiner

Enligt Ola Källenius är de kinesiska fabrikerna nästan uppe i full produktion.

– I resten av världen, Europa, USA och en del andra länder där vi har produktion står det hel still just nu. Och vi har beslutat att vi står still till åtminstone 20 april, säger Ola Källenius.



Bilindustrin är just nu inne i en gigantisk omstöpning, när man är på väg från förbränningsmotorer till eldrift. Daimler-vd:n tror inte att coronapandemin kommer att försena det utvecklingsarbetet.



– Men man måste ibland arbeta på ett annat sätt nu vad gäller forskning och utveckling. Dela upp team i två olika grupper eller också arbete hemifrån. Men vi försöker hålla tidtabellen i alla viktiga produktprojekt, säger han.



Men en del av Daimlers verksamhet som nu går på lågvarv på grund av coronaviruset är arbetet med racerbilarna. Så då finns det utrymme att göra annat.



– Ett ganska spännande projekt är vårt Formel 1-team. Fomel 1 körs ju inte just nu och då har dom tillsammans med en universitetsklinik i London tagit fram en enkel andningsmaskin. Och den har vi börjat producera nu i vår Formel 1-fabrik i England, säger Ola Källenius.



Hur många exemplar?



– Ja, det blir tusentals.